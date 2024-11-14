大飛球を連発した大谷。来季も活躍に期待したい(C)Getty Images圧倒的なパワーにただただ感嘆するしかない。現地時間11月12日（日本時間13日）、各ポジションで優秀な打撃成績を残した選手に贈られる「シルバースラッガー賞」が発表され、ナ・リーグDH部門には、ドジャースの大谷翔平が選出された。2021年、23年に続き3度目の栄冠となり、これはマリナーズ時代の01年、07年、09年に受賞しているイチロー氏と並ぶ日本選手最多記