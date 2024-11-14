トヨタ自動車には、15歳以上の企業内教育を行う「トヨタ工業学園」がある。3年間の高等部、1年間の専門部に分かれており、卒業生の多くがトヨタに就職する。大卒者が多くを占める現代で、なぜ民間企業が職業学校を運営するのか。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんによる連載「トヨタの人づくり」。第2回は「職業学校を続ける意義」――。撮影＝プレジデントオンライン編集部トヨタ工業学園の卒業生で、副社長を務めた河合満さん