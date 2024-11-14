根性論を押しつける、相手を見下す、責任をなすりつける、足を引っ張る、人によって態度を変える、自己保身しか頭にない……どの職場にも必ずいるかれらはいったい何を考えているのか。5万部突破ベストセラー『職場を腐らせる人たち』では、これまで7000人以上診察してきた精神科医が豊富な臨床例から明かす。見きわめる──自己保身か、悪意か、病気か職場を腐らせる人の存在に気づいたら、その動機を見きわめなければならない。