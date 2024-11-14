モデルの西内まりやが12日（火）、胸元がざっくり開いた黒のパーティードレス姿を公開した。【別カット1点】胸元がざっくりと開いたブラックドレス姿の西内まりや2007年にモデルデビュー。他にも歌手や女優としても活躍。現在はフリーで活動中。西内は12日、「VOGUE JAPAN 25th Anniversary Party」とInstagramを更新。小顔際立つアップヘアスタイルに胸元がざっくりと開いた黒のドレス姿のショットを公開した。投稿には「素敵だ」