W杯最終予選 日本に立ちはだかる「東南アジア最強」2026年W杯アジア最終予選で4試合を終えて3勝1分と独走状態の日本代表。11月には15日にインドネシア、19日に中国と、ともにアウェーでの連戦を戦う。15日のキックオフは、日本時間で15日金曜日の午後9時だ。日本代表ではDFの冨安健洋と伊藤洋樹に加えて、このところFWに定着していた上田綺世も負傷のため招集外となった。FWにどういうタイプの選手が入るかによってチームの戦い方