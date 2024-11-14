以前から実力はあったが俊英が鎬を削る日本女子卓球界に、超新星が現れた。大藤沙月（おおどう・さつき、ミキハウス）、弱冠20歳のニューフェイスだ。福井県出身、名門・四天王寺高校卒業後は、福原愛や石川佳純らがいたミキハウスに所属。Tリーグにも参戦している。【写真を見る】超新星「大藤沙月」に立ちはだかるレジェンド「伊藤美誠」とエース「張本美和」という経歴を見ると、それなりの実績の持ち主だとすぐわかるの