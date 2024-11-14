回収率96％ドイツに新リサイクル工場メルセデス・ベンツのサプライチェーン責任者によると、バッテリーのリサイクル技術が発達しても、EV用のバッテリーを生産するためには常にレアアース（希土類）を採掘する必要があるという。【画像】まだ6年？ 意外と歴史が浅いメルセデス・ベンツの電気自動車【メルセデス・ベンツEQCを写真で見る】全15枚同社は最近、ドイツのクッペンハイムに新工場を開設した。この工場では、既存のEV