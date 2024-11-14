各ツアーでトップレベルの飛距離を放つ飛ばし屋と自らのスイングを、ドラコンプロである小井土峡太が解説。 飛ばしのポイントを分析するとともに、アマチュアが参考にできるポイントレッスンつきなので読むだけで読むだけで飛距離が伸びるぞ！ 【ジョン・ラーム】コンパクトトップからシャフトに負荷をかけて飛ばす！ ジョン・ラーム選手はコンパクトでフラットなトップが印象的ですが