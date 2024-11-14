【ワシントン時事】トランプ次期米大統領は１３日、中国やイランに対する強硬派で知られるマルコ・ルビオ上院議員（５３）を国務長官に指名すると発表した。ロシアによるウクライナ侵攻や中東での紛争終結に加え、覇権主義的な動きを強める中国への対応など、政権２期目の外交の司令塔を担う。南部フロリダ州マイアミ出身。キューバ移民の両親の下に生まれた。米メディアによると、就任すれば、初のヒスパニック系の国務長官と