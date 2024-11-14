［ワシントン１３日ロイター］ - トランプ次期米大統領は１３日、共和党のマルコ・ルビオ上院議員（５３）を国務長官に指名すると正式に発表した。就任すれば初の中南米系の国務長官となる。トランプ氏は声明で「われわれの国の力強い代弁者かつ同盟国の真の友人となり、敵に決して屈しない勇敢な戦士となるだろう」と述べた。上院の外交委員会と情報委員会に属するルビオ氏の国務長官起用は、トランプ氏の外交面の「米国第一