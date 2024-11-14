NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝68.43（+0.31+0.46%） ニューヨーク原油の当限は小幅続伸。来月１日の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの会合を控え、ロシアのプーチン大統領と、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子が電話会談し、ＯＰＥＣプラスでの緊密な協調を継続することの重要性を明確にしたことが相場を支えた。来年以降、ＯＰＥＣプラスは協調減産の規模を縮小し、増