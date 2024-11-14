私立中高一貫校で「女子御三家」の一つ、桜蔭（おういん）学園（東京都文京区）が、校舎の隣に建設が計画されているタワーマンションをめぐって、東京都に計画の申請を許可しないよう求める差し止め請求訴訟を起こしたことが分かった。学園側は「日差しが遮られて教育環境が悪化し、のぞき見の危険性もある」と主張している。提訴は8月15日付。建て替え計画があるマンションの横を通って通学する生徒たち=2022年9月28日午前7時59