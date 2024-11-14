三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第135回は「万が一」の事態への備えを説く。「万が一」が招く認知の歪み主人公・財前孝史は投資部の先輩の安ヶ平慎也の伯母である真知子と出会う。凄腕の生命保険外交員、真知子は保険は「万が一」のために必要と説く。財前は直感的に、そんな発生