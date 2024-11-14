スマホの位置情報を悪用するサイバー攻撃は、大きく分けて2種類ある（Graphs / PIXTA）現在地から目的地までのナビゲーションやウォーキングの記録、タクシーの配車や仲間内での居場所の共有など、スマホの位置情報は多くのサービスで活用され、生活の利便性向上に役立っている。しかし一方で、位置情報を悪用した事件も発生している。2022年に福岡県の住宅で2人が刺された事件では、犯行が疑われた少年が位置情報共有アプリで被害