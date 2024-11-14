12月26日より配信されるNetflixシリーズ『イカゲーム』シーズン2の新場面写真が公開された。 参考：『イカゲーム』シーズン2新予告公開チョ・ユリ、チェ・スンヒョンら新メンバーの姿も 本作は、膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生一発逆転”できるほどの高額賞金を懸けて、「負けたら即死」のデスゲームに巻き込まれていくサバイバルスリラ&#1