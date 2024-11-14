ビジネスパーソンが「無駄な時間」と感じるものの一つに、ダラダラと続く会議が高確率で入ってくる。「この時間があれば、あの仕事を終わらせられたのに」と思いながら、会議に参加したことがある人も多いはずだ。どうすれば、会議をもっとスマートに、簡潔に終わらせることができるのだろうか。その方法を指南してくれる本が、全米25万部を超え、世界16か国以上で刊行の話題作『Simple「簡潔さ」は最強の戦略である』だ。著者は、