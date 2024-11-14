14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比320円高の3万8970円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8721.66円に対しては248.34円高。出来高は9804枚だった。 TOPIX先物期近は2720.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIX現物終値比12.08ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38970+3209804 日経2