日本ハムの伊藤が「火球男」に興味津々だ。前日に球団が海外移籍制度の優先交渉権を獲得した台湾・統一の最速157キロ右腕の古林叡煬（グーリン・ルェヤン）について「去年のアジアチャンピオンシップで投げているのを見て“スゴッ”と思って、YouTubeで見ていた。めちゃいい投手」と興奮する。加入が決まれば先発陣の層も厚くなり「いろいろ聞きたい。（自分も）うかうかしていられない」と刺激に変えるつもりだ。