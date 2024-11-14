13日、米上院共和党の院内総務に選出され、演説するスーン氏（中央）＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米連邦議会選で4年ぶりに上院を奪還した共和党は13日、来年1月招集の新議会で上院共和党トップとなる院内総務に現在ナンバー2のジョン・スーン院内幹事（63）を選出し、新指導部体制を決定した。スーン氏はトランプ氏と距離を置いたマコネル院内総務の右腕。上院がトランプ氏から一定の独立性を保とうとする