ＷＷＥ第３ブランド・ＮＸＴの?美しき狂気?ジュリアが、売り出し中の新世代コンビを一蹴した。９月にマリーゴールドからＷＷＥに移籍し、日本でライバルだった元メキシコＣＭＬＬの女子エース、ステファニー・バッケルとコンビを結成。１２日（日本時間１３日）に放送されたＮＸＴではジュリア＆ステファニーで、ラッシュ・レジェンド＆ジャカラ・ジャクソンと激突した。先週のＮＸＴでジュリア＆ステファニーは新世代コンビ