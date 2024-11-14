今日14日は北海道〜九州まで晴天に恵まれて、関東から西は10月並みの陽気になるでしょう。特に九州などは連日の「夏日」も予想され、11月中旬としては記録的な高温になる所もありそうです。14日九州は連日夏日で記録的な陽気今日14日は本州付近は広く高気圧に覆われて、北海道〜九州まで広い範囲で晴天となるでしょう。予想最高気温は鹿児島市で26℃と4日連続の夏日(最高気温25℃以上)となる見込みです。11月中旬に4回目の夏日と