Googleは2024年5月に「Search Generative Experience(SGE)」と呼ばれる、AIによる検索結果の概要を表示する機能を発表しています。Google検索へさらにAIを組み込む計画として、音声形式でAIと「会話」して検索する方式をGoogleがテスト中だと報じられています。Google is testing a real-time voice-to-search feature | Mashablehttps://mashable.com/article/google-voice-to-search-testingGoogle's testing a conversational s