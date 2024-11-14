部下が悩んでいても「あんな人には相談できない」と思われてしまう悲しい上司には、どんな特徴があるのでしょうか？（画像：8x10／PIXTA）今、多くの企業が人手不足に悩み、離職を防ぐことは喫緊の課題となっています。離職を防ぐには、部下の悩みを把握し、その悩みを解消することが求められます。その悩みを把握する方法として面談や1on1があります。しかし、経営心理士講座を主宰する、一般社団法人日本経営心理士協会の藤田耕