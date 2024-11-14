営業運転開始から50年となった関西電力高浜原発1号機＝14日午前（共同通信社ヘリから）国内で稼働する中で最も古い関西電力高浜原発1号機（福井県高浜町）は14日、営業運転開始から50年となった。長期運転による安全性への懸念や、原発構内にたまる使用済み核燃料の行き先、事故時の避難計画の実効性など課題は山積する。地元からは、将来も原発関連収入を期待して新増設を望む声が上がる一方、他の産業育成の必要性を指摘する人