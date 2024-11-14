オリックスが来季新外国人候補として、今季はアスレチックス傘下3Aでプレーしたジョーダン・ディアス内野手（24）をリストアップしていることが13日、分かった。今季5位からの巻き返しへ、長距離砲の獲得調査を進める。二塁を中心に三塁、一塁もこなすディアスは、22年にアスレチックスでメジャーデビュー。昨季はメジャー90試合に出場し、5月10日のヤンキース戦で3打席連続本塁打など、10本塁打を記録した。今季はアスレチッ