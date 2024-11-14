広西チワン族自治区人民政府新聞弁公室は12日、「対内対外開放を継続的に拡大し、経済の質の高い発展を促進する」をテーマにしたシリーズ記者会見（第10回）を開いた。国際在線が伝えた。広西チワン族自治区は世界5大陸の40カ国の132都市と友好都市提携を結んでおり、その数は中国で4番目に多くなっている。うち、東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国の都市が61都市、ベトナムの都市が23都市で、いずれも中国で最多となり、「友好都