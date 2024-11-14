北海道・旭川東警察署はきょう（2024年11月13日）、過失運転致傷と道路交通法違反（救護義務違反、事故不申告）の疑いで旭川市の派遣社員の男（40）を逮捕しました。男は2024年10月19日午前5時半すぎ、旭川市東光9条2丁目の道路で軽乗用車を運転中、女性（71）が運転する自転車に追突し、女性にけがをさせたにもかかわらず、交通事故の申告や救護などをせず現場から逃走した疑いが持たれています。女性は肋骨を骨折するなどの重傷