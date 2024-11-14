３月に初開催された朝市の様子秋の味覚などが楽しめる「かまくら駅前朝市」が２３日、鎌倉駅東口（神奈川県鎌倉市）で開催される。鎌倉表参道商店会の主催、鎌倉市と市観光協会の後援で、東急ストア前の通りを歩行者専用にし、約２０店が出店する。朝市は初開催の３月に続いて２回目で、前回は３５００人の来場者でにぎわったという。今回も地元グルメなどが味わえる屋台が多数出店。けんちん汁やコロッケ、さつま揚げ、鎌倉ワ