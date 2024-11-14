市川実日子が主演し、バカリズムが脚本を手がけるドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）が、2025年1月より放送されることが決定した。【写真】『ブラッシュアップライフ』、仲良し4人組がクランクアップ！安藤サクラ「“アイラブユー”という気持ちでいっぱい」本作は、脚本・バカリズム×『ブラッシュアップライフ』チームによる新作オリジナルドラマ。主演映画でモスクワ国際映画祭最優秀女優賞を受