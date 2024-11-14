「日向坂46」の高橋未来虹が、11月14日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）50号の巻頭グラビアに登場した。【写真】「制コレ24」メンバー・小森香乃のヒロイン感満載の制服グラビア高橋がソロで同誌のグラビアを飾るのは始めて。「日向坂46」の11thシングルで始動したアンダーグループ「ひなた坂46」の初代座長を務め、続く12thシングルで選抜入り。11月7日には、グループの副キャプテンに就任することが発表され、話題の