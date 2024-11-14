NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2586.50（-19.80-0.76%） 金１２月限は続落。時間外取引では、ドル高一服を受けて買い戻されたが、戻りは売られた。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想通りとなり、買い戻されたが、ドル高が再開すると、戻りを売られた。 MINKABU PRESS