NY株式13日（NY時間15:20）（日本時間05:20） ダウ平均44007.23（+96.25+0.22%） ナスダック19279.07（-2.33-0.01%） CME日経平均先物38890（大証終比：+240+0.62%） 欧州株式13日終値 英FT100 8030.33（+4.56+0.06%） 独DAX 19003.11（-30.53-0.16%） 仏CAC40 7216.83（-10.15-0.14%） 米国債利回り 2年債 4.279（-0.061） 10年債 4.451（+0.024） 30年債 4.637（+0.