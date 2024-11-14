Ⓒ蒼星きまま・徳間書店／星鳩町きのこ研究所 人懐っこい女子中学生が、謎の生き物と暮らす青年作家に急接近！1人暮らしの彼の家に上がり込み、会いたかった謎の生き物に抱き着いて、彼女はとっても嬉しそう。アニメ『きのこいぬ』第6話の女子中学生と青年作家たちの交流に和む一方で、予想外の衝撃展開に驚かされる……！ Ⓒ蒼星きまま・徳間書店／星鳩町きのこ研究所 【動画】「内緒にしてほしくて……」謎の女