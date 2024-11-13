「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS、以下パレス）」が、「オークリー（Oakley）」とコラボレーションしたアイテムを11月16日に発売する。同日11時から、PALACE SKATEBOARDS TOKYOとドーバーストリートマーケットギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）および、パレス公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 今回のコラボでは、パレス初となるスノーボード専用アイテムを展開。ウェアは、ブルーカラー