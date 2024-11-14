2025年1月スタート、脚本・バカリズム×主演・市川実日子の日曜ドラマ『ホットスポット』。小さな田舎町で不思議な出来事が起こったり起こらなかったりする、地元系エイリアン・ヒューマン・コメディー！脚本を手掛ける、バカリズムさんのコメントをお届けします。Q：地元系エイリアン・ヒューマン・コメディーとは？本当に地元にエイリアンが来る、人間のコメディーです。まんまです。ぶっ飛んだ話というと、多分全然ぶっ飛んでね