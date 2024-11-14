2025年1月、日本テレビ系新日曜ドラマ「ホットスポット」（毎週日曜よる10時30分放送）がスタート！「ホットスポット」は、脚本・バカリズム×「ブラッシュアップライフ」チームによる新たな連続ドラマ。主演は、主演映画でモスクワ国際映画祭最優秀女優賞を受賞し、映画『シン・ゴジラ』で毎日映画コンクールや日本アカデミー賞など数々の賞を受賞してきた実力派俳優・市川実日子が務める。市川は民放連続ドラマ初主演。脚本は、