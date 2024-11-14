高卒5年目の巨人・山瀬が、東京・大手町の球団事務所で10万円増の来季年俸680万円で更改した。今季は2試合の出場にとどまり「同年代の選手が活躍していく中で、2軍にいることが多かった」と悔しさをあらわにした。オフは例年通りにソフトバンクからFA宣言した甲斐と自主トレ予定。球団が獲得に向けた調査を行うなど、去就が注目される先輩との合同トレに「甲斐さんを含め1軍にいる捕手も含め誰にも負けたくない」と決意をにじ