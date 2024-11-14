Kis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（37）が13日、都内で「FRAGRANCE DAY 2024」に登壇した。「昔から香りが好き」といい、フレグランスブランド「Aimetoi（エメトワ）」を手がける。半年以上かけて香水を制作し「100％僕がイメージした香りになった。ロゴやボトルのデザインも全てやらせていただいて本当に楽しかったです」。MEGUMI（43）も登壇。