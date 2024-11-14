お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（47）しずちゃん（45）が13日、都内で、イベント「漫才で学ぶ！特殊詐欺防止教室」に出演した。警視庁の「特殊詐欺被害防止拡大大使」を務めており、詐欺の手口や対策を来場者と一緒に学んだ。しずちゃんは前日、警視庁を名乗る詐欺電話に出てしまったと明かし「分かっててもだまされるってホンマやな。私のようにならないでください」と呼びかけた。俳優内藤剛志（69）森三中の黒沢