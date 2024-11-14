米時間１２日に発表された米大リーグの２０２４年度のシルバースラッガー賞は１９８０年にスタートした。最多受賞は通算７６２本塁打のメジャー記録を持つＢ・ボンズ外野手の１２回。次いでＭ・ピアザ捕手とＡ・ロドリゲス内野手（遊撃７、三塁３）の１０回が次ぐ。今回最多受賞はＪ・アルテューベ二塁手（アストロズ）と２０２２年から採り入れられたユーティリティー部門選出のＭ・ベッツ（ドジャース＝ほかに外野で６回）の７