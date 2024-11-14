【馬券のツボ】▼ここが買いナミュールの父ハービンジャーが好調だ。今秋の京都G1は秋華賞を父が同じチェルヴィニア、菊花賞を母の父にハービンジャーがいるアーバンシックが制している。先週のエリザベス女王杯は半妹ラヴェルが12番人気2着激走。血の勢いは文句なしだ。▼ここが心配安田記念から直行での優勝は15年モーリス以降出ていない。昨年は同ローテで臨んだ2番人気セリフォスが8着に敗退している。