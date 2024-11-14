フィアスプライドはWコースでガルダイア（2歳1勝クラス）と併せ馬。馬なりで5F67秒0〜1F11秒7をマークし、余力十分に併入した。国枝師は「年齢を重ねて穏やかになった。落ち着いて調教メニューをこなしていたね」と順調ぶりをアピール。「経験は十分あるから京都も輸送も大丈夫」と初舞台にも不安なし。今年いっぱいで引退予定。ヴィクトリアM2着馬がもうひと花咲かす。