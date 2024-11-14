ウインマーベルはWコースで5馬身前に置いたシャドウダッチェス（4歳障害未勝利）をゆったり追走。折り合いメインでリズム良く加速し、馬なりのまま内から併入した。時計は5F68秒8〜1F11秒4。深山師は「予定通り無理をさせず。しっかり反応できていたし動けていた。1200メートルだと周りが速かったが、（初の）マイルならある程度はいい位置で運べると思う」と前向きだった。