バルサムノートは北村友を背に坂路単走で4F56秒2〜1F12秒0。高野師は「いい追い切り。ジョッキーも“大丈夫”と言っていた」と報告。気性の難しさを内包するが、前哨戦の富士S（5着）では先手を奪って一線級相手に粘った脚力は相当。師も「鍵はスタートといいリズムで運べるかどうか。全てが完璧に運べば、あるぞ！と思っている」と一発ホームランの長打力を強調していた。