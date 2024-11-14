天皇賞・秋（5着）から中2週でもマテンロウスカイは元気いっぱい。坂路のラチ沿いを力強く駆け上がって4F52秒3〜1F12秒5を計時した。松永幹師は「最後まで伸ばすイメージの追い切り。使って良くなるタイプなので間隔が詰まるのはむしろいい」と上昇ムードを伝えた。2月の東京新聞杯（5着）以来のマイル戦にも「実際勝っているし大丈夫だと思う」と自信を見せた。