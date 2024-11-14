タイムトゥヘヴンはWコース単走で6F79秒4（1F12秒0）の好時計。騎乗した柴田善は「先週しっかりやっているので今週は息を整える程度。前走（富士S）も良かったけど、今回もいい状態で臨める」と仕上がりに自信をのぞかせる。前々走の京成杯AH2着など良績が集まる右回り。「やっぱり右の方がいい脚を使える。条件はいい。あとは流れ次第だね」とハイペースを望んだ。