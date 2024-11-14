13日、スイス・ジュネーブで演説する北朝鮮のチョ・チョルス駐ジュネーブ国際機関政府代表部大使（右から2人目）ら（共同）【ジュネーブ共同】北朝鮮の人権状況を審査する国連人権理事会の作業部会は13日、294項目の改善勧告を盛り込んだ報告書を採択した。日本が要求した拉致問題の早期解決や、ウクライナに侵攻するロシアへの支援停止に関する88項目について、北朝鮮は「留意する」とした。北朝鮮のチョ・チョルス駐ジュネー