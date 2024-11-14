「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）阪神の藤川球児監督（４４）が１３日、秋季キャンプで初めて喝を入れた。シートノックで「気になるところがあった」と指摘し、緩んだ空気を敏感に察知した。「没頭キャンプ」の最終クールは来春の１軍キャンプメンバーの振り分けと位置付けているだけに、改めて選手の引き締めを図った。“球児の目”はわずかな緩みも見逃さなかった。黒いパーカに身を包み、シートノックを見守った藤川