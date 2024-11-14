「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）阪神・門別啓人投手（２０）が１３日、ブルペンで藤川監督の直接指導を受けた。春季キャンプの１、２軍振り分け期間と位置づけられた最終クールの初日。新指揮官に捕手側と背後の２カ所で投球をチェックされ、「取り組み方というか、ピッチングに対してどういう考え方を持ってやるのか、そういうことを教えてもらいました」と金言の内容を明かした。カーブ、スライダーを交えて７３球を投