「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表９−３オーストラリア代表」（１３日、バンテリンドーム）野球の国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」で、大会連覇を目指す日本代表は９−３で勝った。「２番・二塁」で先発した小園海斗内野手（２４）が２安打１打点２盗塁と躍動。「９番・捕手」でスタメン出場した坂倉将吾捕手（２６）も２安打をマークし、広